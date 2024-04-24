سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مبنى في "سديروت".. ووقوع أضرار

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كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مبنى في "سديروت" ما تسبب بوقوع أضرار.وأشارت المعلومات إلى وقوع إصابات هلع بالجملة في صفوف المستوطنين بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر على منزل في المستوطنة.وأكّدت بلدية المستوطنة، أنه تم إطلاق صاروخين اعترضت القبة الحديدة واحدًا منهما.