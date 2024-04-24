ملك الأردن يؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف حرب غزة

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنهاء المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان، وزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك الأردني أكد خلال اللقاء ضرورة خفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار إلى "خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع، ما يستدعي تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنهاء المعاناة المتفاقمة".

وحذر ملك الأردن من "الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في القدس".

( الأناضول)