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عربي-دولي
بعد طول انتظار.. بايدن يوقّع قانون الـ97 مليار دولار
Lebanon 24
24-04-2024
|
11:59
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وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، قانونًا يوفر مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
ويتضمن مشروع القانون 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة وثمانية مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.
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وقال بايدن إن القانون "يقدم دعما حيويا لشركاء أميركا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم من التهديدات التي تتعرض لها سيادتهم"، مضيفا أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيبدأ في الساعات القليلة المقبلة.
المصدر:
الراي
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