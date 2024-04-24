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هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في مطار باكو

Lebanon 24
24-04-2024 | 13:00
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قامت طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" تقل 280 راكبا في رحلة بين أوساكا وباريس، بهبوط اضطراري في مطار باكو الدولي بأذربيجان بسبب إنذار حول وجود دخان على متنها.

 واضطرت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية من طراز بوينغ 777 في رحلة بين أوساكا (اليابان) وباريس، إلى الهبوط اضطراريا في أذربيجان بعد إطلاق إشارة إنذار في المقصورة بسبب دخان على متنها.

 وأوضحت الخدمة الصحفية لمطار حيدر علييف الدولي في باكو بأذربيجان أنه "تم الإعلان مساء اليوم عن إنذار في المطار بسبب الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، حيث أرسلت الطائرة طلبا للهبوط بسبب الدخان الموجود على متنها". 

 وأوضحت أنه تم "إجلاء 280 راكبا من الطائرة على الفور، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث، فيما أكدت أنه "يجري حاليا فحص الطائرة واتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب ذلك الدخان".

( روسيا اليوم)
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