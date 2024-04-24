إيران: ننصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات بشأن حقل الدرة

انتقدت الخاريجة الإيرانية البيان الكويتي الاردني الذي يتعلق بحق الدرة، وأشارت إلى ان هذا البيان هو مرفوض، ونتمسك بحقنا بالحقل.



Advertisement وأضافت الخارجية: "ننصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات بشأن حقل الدرة وتجنب المسار الخاطئ ".