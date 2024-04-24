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عربي-دولي

إيران: ننصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات بشأن حقل الدرة

Lebanon 24
24-04-2024 | 12:43
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انتقدت الخاريجة الإيرانية البيان الكويتي الاردني الذي يتعلق بحق الدرة، وأشارت إلى ان هذا البيان هو مرفوض، ونتمسك بحقنا بالحقل.
 
وأضافت الخارجية: "ننصح الكويت بالعودة إلى المفاوضات بشأن حقل الدرة وتجنب المسار الخاطئ ".
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المصدر: العربية
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