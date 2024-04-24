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عربي-دولي

بعد إجراء فحوصات روتينية.. خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى

Lebanon 24
24-04-2024 | 14:25
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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خرج من المستشفى بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية.
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وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء عن دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة جدة، لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.
المصدر: العين
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