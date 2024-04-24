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عربي-دولي

تمهيدًا لحظره.. بايدن يوقّع قانونًا يطال "تيك توك"

Lebanon 24
24-04-2024 | 14:44
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة تيك توك في الولايات المتحدة، ويُعرف ذلك القانون باسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من الخصوم الأجانب".
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وأقر بايدن القانون بعد موافقة الكونغرس بمجلسيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو يأتي ضمن حزمة إجراءات أخرى تتخذها الولايات المتحدة لتقديم مساعدات لحلفائها وبحجة "الحفاظ على الأمن القومي".

ويجبر القانون الجديد شركة بايت دانس، مالكة المنصة، على بيع تطبيق تيك توك خلال عام، وإلا سيُحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وردًا على إقرار القانون، قالت المنصة في بيان رسمي لها: "إن هذا القانون غير الدستوري هو حظر لتيك توك، وسنطعن فيه في المحكمة. ونحن نعتقد أن الحقائق والقانون يقفان إلى جانبنا على نحو واضح، وسوف ننتصر في نهاية المطاف".

وأضافت المنصة في بيانها أنها استثمرت مليارات الدولارات للحفاظ على أمان البيانات الاميركية، مؤكدة خلو المنصة من التأثير والتلاعب الخارجي.

وأفادت المنصة بأن ذلك الحظر المتوقع "يدمر سبعة ملايين شركة ويُسكت 170 مليون مواطن أميركي". 
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

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