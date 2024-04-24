الخارجية السعودية: نرحب بنتائج تحقيق اللجنة المستقلة بشأن أداء أونروا

رحبت السعودية، الأربعاء، بنتائج تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، خلص إلى عدم تقديم إسرائيل أي دليل على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد أهمية دورها الإغاثي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة "ترحب بنتائج تحقيق اللجنة المستقلة بشأن أداء أونروا، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وجددت "تأكيد السعودية على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة أونروا (بحصتها من المخصصات) لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني، بما يخفف من حجم المعاناة التي يعانيها، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

( الأناضول)