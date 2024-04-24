الإحتلال يصعّد عملية القصف في غزة.. سقوط شهداء بينهم أم وطفلها

استشهاد الشاعرة والصحفية آمنة حميد برفقة طفليها في قصف استهدف منزل عائلتها ب #مخيم_الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/dwUnoUuapP
— بيسان 🇵🇸𓂆 (@swt79203) April 24, 2024
استشهاد الشاعرة والصحفية آمنة حميد برفقة طفليها في قصف استهدف منزل عائلتها ب #مخيم_الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/dwUnoUuapP
A number of Palestinians were killed after the bombing of the home of the Abu Hasanin family in the Yebna refugee camp in Rafah, southern Gaza.
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حسنين في مخيم يبنا وسط رفح جنوب قطاع غزة ، وتضرر عدد من المنازل المجاورة بشكل كبير pic.twitter.com/HYZL3GDInK
— lyndsey (@lyndsey02857009) April 24, 2024
A number of Palestinians were killed after the bombing of the home of the Abu Hasanin family in the Yebna refugee camp in Rafah, southern Gaza.
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو حسنين في مخيم يبنا وسط رفح جنوب قطاع غزة ، وتضرر عدد من المنازل المجاورة بشكل كبير pic.twitter.com/HYZL3GDInK