الإحتلال يصعّد عملية القصف في غزة.. سقوط شهداء بينهم أم وطفلها

استشهدت أم وطفلها، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة حربية اسرائيلية منزلا على مشارف مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة حميد، قرب مفرق حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد الأم آمنة حميد وطفلها مهدي (12 عاما)، وجرح 6 آخرين.

استشهاد الشاعرة والصحفية آمنة حميد برفقة طفليها في قصف استهدف منزل عائلتها ب #مخيم_الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/dwUnoUuapP — بيسان 🇵🇸𓂆 (@swt79203) April 24, 2024 Advertisement



كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين. كما استشهد 3 مواطنين على الأقل، وجرح العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة.كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.