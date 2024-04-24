Advertisement

عربي-دولي

الإحتلال يصعّد عملية القصف في غزة.. سقوط شهداء بينهم أم وطفلها

Lebanon 24
24-04-2024 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1191501-638495937222859053.jpg
Doc-P-1191501-638495937222859053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهدت أم وطفلها، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة حربية اسرائيلية منزلا على مشارف مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل عائلة حميد، قرب مفرق حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد الأم آمنة حميد وطفلها مهدي (12 عاما)، وجرح 6 آخرين.
 
Advertisement
كما استشهد 3 مواطنين على الأقل، وجرح العشرات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقتي معن والمواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين.
 
وفي رفح، استهداف جيش الاحتلال منزلا مليء بالنازحين في مخيم يبنا، مما أسفر عن سقوط شهداء و جرحى ودمار واسع في الحي السكني حيث تم نقل عدد من الجرحى وشهيد لمستشفى الكويت التخصصي حتى الآن .
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-04-24
16:15 | 2024-04-24
16:08 | 2024-04-24
16:00 | 2024-04-24
15:30 | 2024-04-24
15:26 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24