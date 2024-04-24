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عربي-دولي

زوجة رئيس وزراء إسبانيا تُحرجه.. سيقدم استقالته بسببها!

Lebanon 24
24-04-2024 | 15:26
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بعد أن طالتها شبهات فساد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، في رسالة نشرها على منصة "إكس"، أنّه "يفكّر" في إمكانية تقديم استقالته عقب الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته بتهمة استغلال النفوذ والفساد.
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وقال بيدرو سانشيز "أحتاج إلى التوقّف والتفكير" لاتخاذ قرار "بشأن ما إذا كنت سأستمرّ في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان عليّ أن أتخلّى عن هذا الشرف".

وأضاف أنّه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلّق أنشطته حتّى ذلك الوقت.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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