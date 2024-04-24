واشنطن تدعو القوات السودانية والدعم السريع لوقف الهجوم على الفاشر

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الأطراف السودانية إلى الوقف الفوري للهجمات على مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة بعد حصولها على تقارير تفيد بعزم قوات الدعم السريع شن هجوم على مدينة الفاشر التي يسيطر عليها الجيش السوداني.

وقالت الوزارة: "تدعو الولايات المتحدة جميع القوات المسلحة في السودان (الجيش والدعم السريع) إلى الوقف الفوري للهجمات في الفاشر بشمال دارفور".

وأعربت عن قلقها "إزاء المؤشرات التي تشير إلى هجوم وشيك من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها على مدينة الفاشر، ما يعرض المدنيين لخطر شديد، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إليها".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى "تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها قامت بتدمير قرى متعددة غرب الفاشر".

وأدانت "القصف الجوي العشوائي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة من قبل القوات المسلحة السودانية، والقيود المستمرة التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأوضحت أن "قادة الجيش والدعم السريع أمام خيارين: تصعيد العنف وإدامة معاناة شعبهم مع المخاطرة بتفكك بلادهم، أو وقف الهجمات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والاستعداد بحسن نية للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق إنهاء هذه الحرب واستعادة السلطة لشعب السودان".

( الأناضول)