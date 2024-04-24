الجيش الأميركي: سفينة تابعة للتحالف تتصدّى لصاروخ حوثي فوق خليج عدن

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قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان يوم أمس الأربعاء إن "سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن".وأضافت القيادة: "من المرجّح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة (إم.في يورك تاون)، وهي سفينة ترفع العلم الأميركي وتملكها وتديرها شركة أميركية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أميركياً وأربعة يونانيين".وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".