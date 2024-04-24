الحوثيون ينفّذون 3 عمليات ضد مدمّرة أميركية وسفينة إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مساء اليوم الأربعاء تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، استهدفت سفينة ومدمرة حربية أميركية وسفينة إسرائيلية، في خليج عدن والمحيط الهندي جنوبي اليمن، حسب ما ذكر المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز بثته قناة "المسيرة".

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