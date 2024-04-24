محطة هامة.. الرئيس الموريتاني يقرّر خوض الانتخابات الرئاسية مرة ثانية

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أعلن رئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، الأربعاء، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران المقبل.ويقود الغزواني الدولة الشاسعة في غرب أفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا ملحوظا.وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة، ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة؛ "تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم".ووصف ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "محطة هامة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي"، متعهدا "مراجعة الخطط وإعداد البرامج؛ بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء".ويعتبر ولد الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي.(عربي21)