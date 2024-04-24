الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خليج عدن

نفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سينتكوم) إصابة أي سفن حربية أو تجارية، تابعة لدول تحالف "حارس الازدهار" جراء الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين في خليج عدن.



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وأشارت "سينتكوم" إلى أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو التحالف، ولا أي من السفن التجارية لم تعلن عن تعرضها لأي إصابات بنتيجة الضربة الصاروخية من قبل الحوثيين. وأكدت "سينتكوم" أن السفينة الأميركية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون من أراضي اليمن على السفن في خليج عدن، يوم الأربعاء.وأشارت "سينتكوم" إلى أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو التحالف، ولا أي من السفن التجارية لم تعلن عن تعرضها لأي إصابات بنتيجة الضربة الصاروخية من قبل الحوثيين.

وأضافت القيادة أن العسكريين الأميركيين تصدوا في وقت لاحق لهجومين آخرين من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق عن استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في خليج عدن. وزعم أنه تمت "إصابة دقيقة" للأهداف. (RT)