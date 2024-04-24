Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تنفي إصابة أي سفن جراء هجوم الحوثيين في خليج عدن

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1191597-638496231048781629.jpg
Doc-P-1191597-638496231048781629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سينتكوم) إصابة أي سفن حربية أو تجارية، تابعة لدول تحالف "حارس الازدهار" جراء الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين في خليج عدن.
وأكدت "سينتكوم" أن السفينة الأميركية تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون من أراضي اليمن على السفن في خليج عدن، يوم الأربعاء.
Advertisement


وأشارت "سينتكوم" إلى أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو التحالف، ولا أي من السفن التجارية لم تعلن عن تعرضها لأي إصابات بنتيجة الضربة الصاروخية من قبل الحوثيين.
وأضافت القيادة أن العسكريين الأميركيين تصدوا في وقت لاحق لهجومين آخرين من قبل الحوثيين بطائرات مسيرة.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق عن استهداف مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في خليج عدن. وزعم أنه تمت "إصابة دقيقة" للأهداف. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:16 | 2024-04-25
04:06 | 2024-04-25
03:31 | 2024-04-25
03:30 | 2024-04-25
02:59 | 2024-04-25
02:32 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24