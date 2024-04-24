Advertisement

عربي-دولي

لبحث الإقتراح الأوكراني.. قطر تستضيف مستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:22
A-
A+
Doc-P-1191598-638496233009465749.jpg
Doc-P-1191598-638496233009465749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستضيف الدوحة نهاية هذا الاسبوع اجتماعا من المقرر أن يضم مستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لمناقشة خطط عقد قمة حول شروط أوكرانيا للتوصل إلى تسوية مع روسيا.

وقالت مصادر لـ"بلومبرغ"، إن قائمة الحضور للاجتماع في العاصمة القطرية لم يتم الانتهاء منها بعد. 
Advertisement

ولم تتم دعوة روسيا، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستحضر المؤتمر أم لا.

ويرى حلفاء أوكرانيا أن حضور الصين مهم لنجاح القمة نظرا للنفوذ الذي يقولون إن بكين تتمتع به على موسكو بعد مرور أكثر من عامين على الحرب. 

ويأتي الاجتماع بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على حزمة الأمن القومي التي تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لكييف، مما يوفر لأوكرانيا بعض الراحة بعد أشهر من الانتكاسات في ساحة المعركة.(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:16 | 2024-04-25
04:06 | 2024-04-25
03:31 | 2024-04-25
03:30 | 2024-04-25
02:59 | 2024-04-25
02:32 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24