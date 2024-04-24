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عربي-دولي
لبحث الإقتراح الأوكراني.. قطر تستضيف مستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين
Lebanon 24
24-04-2024
|
23:22
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تستضيف الدوحة نهاية هذا الاسبوع اجتماعا من المقرر أن يضم مستشاري الأمن القومي وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لمناقشة خطط عقد قمة حول شروط أوكرانيا للتوصل إلى تسوية مع روسيا.
وقالت مصادر لـ"بلومبرغ"، إن قائمة الحضور للاجتماع في العاصمة القطرية لم يتم الانتهاء منها بعد.
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ولم تتم دعوة روسيا، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستحضر المؤتمر أم لا.
ويرى حلفاء أوكرانيا أن حضور الصين مهم لنجاح القمة نظرا للنفوذ الذي يقولون إن بكين تتمتع به على موسكو بعد مرور أكثر من عامين على الحرب.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على حزمة الأمن القومي التي تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لكييف، مما يوفر لأوكرانيا بعض الراحة بعد أشهر من الانتكاسات في ساحة المعركة.(الحرة)
المصدر:
الحرة
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