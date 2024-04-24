Advertisement

عربي-دولي

ظنّه فتاة.. عسكري إسرائيلي أرسل صوراً للقبة الحديدية ومواقعها لمسؤول إيراني!

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1191601-638496237757805613.jpg
Doc-P-1191601-638496237757805613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل عبرية، بأن عسكريّاً إسرائيليا صدر حكم بسجنه 10 أيام، لإرساله صورا لبطاريات منظومة "القبة الحديدية" ومواقعها لفتاة أغوته عبر "فيسبوك"، وتبين أنها رجل استخبارات إيراني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء، أن سائق شاحنة عسكرية إسرائيلية، قام بتصوير العشرات من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" أثناء تنقلاته في الخدمة وأرسلها إلى فتاة على "فيسبوك"، مشيرة إلى أنه صوّر بطاريات المنظومة الدفاعية الأكثر شهرة في إسرائيل ومواقعها.

ووفق القناة العبرية، تبين لاحقا أن الصور أرسلت إلى مسؤول استخبارات إيراني. (روسيا اليوم)
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:16 | 2024-04-25
04:06 | 2024-04-25
03:31 | 2024-04-25
03:30 | 2024-04-25
02:59 | 2024-04-25
02:32 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24