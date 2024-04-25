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عربي-دولي
لأنّه ضربه بحجرة قطّع حنجرته.. جريمة مُرعبة في تركيا بطلها قاصر!
Lebanon 24
25-04-2024
|
00:19
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أدى شجار حصل بين طفلين ينحدران من عائلةٍ واحدة، إلى وقوع جريمة قتل، وذلك بعدما قُتل طفل يدعى سلطان أكجول، ويبلغ من العمر 4 سنوات بطريقةٍ وحشية في ولاية مرعش جنوب تركيا.
وعثرت عائلته على جثة الطفل الصغير بالقرب من منزلها، بين كومة قش. وكشف تقرير الطب الشرعي وفق عائلته أن الطفل أكجول قد قُطعت حنجرته، وفق ما أوردت مواقع محلية.
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وأظهرت التحقيقات أن القاتل من أقرباء الطفل، وهو ابن عمه البالغ من العمر 14 عاماً. واختصرت المواقع التركية اسمه بحرفين (أ. أ).
وألقت الشرطة القبض على القاتل القاصر الذي اعترف بجريمته عقب التحقيقات.
وقال في إفادته الأولية للشرطة إنه أقدم على قتل ابن عمه لأن الأخير قام برشقه بالحجارة.
وأورد الموقع أن آثار الدماء على حذاء القاتل كانت سبباً في شكوك الشرطة به كمشتبهٍ به بارتكاب الجريمة.
ومن المقرر أن يتمّ تحويل القاتل إلى المحكمة، حيث سيتم تحويله لاحقاً إلى سجن الأحداث لكونه لم يبلغ السن القانونية بعد.(العربية)
المصدر:
العربية
عربي-دولي
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