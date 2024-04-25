بين قضية الإجهاض وأزمة الإقتصاد.. هكذا تفوق ترامب على بايدن





وأفاد تقرير لـ"بلومبيرغ" أن استطلاع بلومبيرغ نيوز/ مورنينغ كونسلت أظهر في نيسان أن بايدن يتقدم في واحدة فقط من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة مواجهته مع دونالد ترامب؛ حيث يتقدم في ميشيغان بنقطتين مئويتين.

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ويتخلف بايدن قليلاً عن مرشح الحزب الجمهوري المفترض في بنسلفانيا وويسكونسن، كما أن تراجعه في جورجيا وأريزونا ونيفادا ونورث كارولينا أكبر. أثّر مسار الاقتصاد الأميركي على معظم النتائج التي حققها الرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات الحاسمة الرئيسية.وأفاد تقرير لـ"بلومبيرغ" أن استطلاع بلومبيرغ نيوز/ مورنينغ كونسلت أظهر في نيسان أن بايدن يتقدم في واحدة فقط من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة مواجهته مع دونالد ترامب؛ حيث يتقدم في ميشيغان بنقطتين مئويتين.ويتخلف بايدن قليلاً عن مرشح الحزب الجمهوري المفترض في بنسلفانيا وويسكونسن، كما أن تراجعه في جورجيا وأريزونا ونيفادا ونورث كارولينا أكبر.

وأضاف الموقع أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي قدم فيه المشاركون في الاستطلاع وجهة نظر قاتمة على المدى القريب للاقتصاد، وهي القضية التي تم تسجيلها باستمرار على أنها مصدر قلقهم الأول في صناديق الاقتراع.



ويعتقد أغلبية الناخبين في الولايات المتأرجحة أن الظروف الاقتصادية ستتدهور في الأشهر المقبلة؛ حيث قال أقل من واحد من كل خمسة إنهم يتوقعون انخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض بحلول نهاية السنة. وعلى الرغم من مرونة سوق العمل، قال 23 بالمائة فقط من المشاركين إن معدل التوظيف سيتحسن خلال نفس الفترة الزمنية.



ولفت الموقع إلى أن حملة بايدن تعتمد، في الوقت الحالي على القضايا الاجتماعية، وخاصة الإجهاض، للمساعدة في تنشيط الديمقراطيين.



واستعرض الموقع نتائج تظهر للمرة الأولى في استطلاع التتبع؛ حيث قال أكثر من نصف الناخبين في الولايات المتأرجحة إن الإجهاض مهم للغاية بالنسبة لأصواتهم.

وتزايدت حصص الديمقراطيين والمستقلين الذين وصفوا القضية بهذه الطريقة منذ آذار ، في حين ظلت نسبة الناخبين الجمهوريين الذين يقولون ذلك ثابتة، وهي علامة على أن القضية تمثل أولوية متزايدة بالنسبة للناخبين الذين من المرجح أن يتوافقوا مع آراء بايدن بشأنها.



وأوضح الموقع أن ترامب حاول تخفيف موقفه بشأن الإجهاض، قائلًا إن قرار المحكمة العليا الذي أبطل أصبح ممكنًا بفضل ثلاثة قضاة عينهم - يعني أن قرار كل ولاية "يجب أن يكون قانون البلاد". ثم قال إن قرار المحكمة العليا في أريزونا ذهب إلى أبعد من ذلك.



وأوضح الموقع أن عجز بايدن البالغ ست نقاط في الولايات المتأرجحة يعد أوسع حتى من عجز المرشحين الديمقراطيين للكونغرس، الذين يتخلفون عن الجمهوريين بنقطتين. ويشير هذا إلى أن عددًا أكبر من الناخبين لديهم وجهة نظر سيئة تجاه بايدن مقارنة بحزبه بشكل عام.(عربي21)