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رئيس مجلس النواب الأميركي يُدافع عن إسرائيل لقتلها الأطفال

Lebanon 24
25-04-2024 | 01:36
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دافع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن إسرائيل، حين سُئِل عن مقتل آلاف الأطفال في قطاع غزة.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، قال الجمهوري جونسون ردا على سؤال الصحفية إيرين بورنيت بشأن مقتل الأطفال في غزة "على أيدي إسرائيل": "هذه حرب بين الخير والشر، والنور ضد الظلام.. لدينا إرهاب افترس وهاجم وقتل العديد من المدنيين".
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وزعم:" حماس تستخدم المدنيين كدروع.. لماذا يلومون إسرائيل؟ إسرائيل تحاول القضاء على تهديد إرهابي قريب منها، وعلينا أن ندعم حليفتنا".
وقال:" بالفعل قتل مدنيون، لكن هذا ليس خطأ إسرائيل بل خطأ الإرهابيين وحماس، لقد استخدموهم كدروع وكتهديد لإسرائيل..أنا مقتنع بأن إسرائيل تقوم بما يجب لمنع سقوط ضحايا من المدنيين".
وختم:" لكن هذه حرب، إنهم يحاربون من أجل وجودهم، إنهم ليسوا المعتدين، وهذا أمر لا يفهمه بعض الناس". (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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