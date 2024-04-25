قبل بثه بيومين... واشنطن تلقت فيديو الرهينة الإسرائيلي

كشفت تقارير صحفية أن واشنطن تلقت شريط الفيديو الخاص برهينة إسرائيلي أميركي لدى حماس، قبل يومين من بثه علنا.

والأربعاء نشرت حماس عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" مقطعا مصورا للرهينة هيرش غولدبرغ بولين، المحتجز في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

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لكن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قالت إن الإدارة الأميركية تلقت مقطع الفيديو يوم الإثنين، أي قبل يومين من نشر حماس له.

ومنذ ذلك الحين، كان الأميركيون على اتصال بعائلة غولدبرغ بولين، وفقا لـ"سي إن إن" التي نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن وحدة استعادة الرهائن التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تعمل على فحص الفيديو، بحثا عن أي أدلة أو معلومات محتملة يمكن استخلاصها حول الرهينة وظروف أسره.

كما أورد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن حماس سلمت الفيديو لقطر، التي نقلته بدورها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "أكسيوس" أن قطر مارست ضغوطا على حماس، للحصول على أدلة تثبت للولايات المتحدة أن الرهينة على قيد الحياة.

وغولدبرغ بولين من الرهائن الأكثر شهرة بين 129 رهينة يعتقد أنهم ما زالوا في غزة.

وفي القدس تعرض لافتات وجداريات تقول: "أعيدوا هيرش إلى المنزل"، ويجتمع والداه يونتان وراشيل بانتظام مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن للضغط من أجل إبرام صفقة رهائن.

ومن بين 129 رهينة من رهائن 7 تشرين الاول ما زالوا محتجزين في غزة، تعتقد إسرائيل أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ماذا حدث؟



نشرت حماس الأربعاء مقطعا مصورا للرهينة البالغ من العمر 23 عاما.

عرّف المحتجز عن نفسه بأنه هيرش غولدبرغ بولين ابن يونتان وراشيل، مشيرا إلى أنه خطف في السابع من أكتوبر في حفل نوفا في رعيم.

بدا جالسا على كرسي من البلاستيك أمام حائط أبيض.

انتقد الرهينة في الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته بسبب "تخليهم" عن آلاف الإسرائيليين في 7 تشرين الاول، و"تخليهم" أيضا عن الرهائن منذ ذلك الحين، مطالبا بإعادتهم.

أكد أن الرهائن موجودون "تحت الأرض" ويفتقرون إلى الماء والغذاء والرعاية الطبية.

قال إنه أصيب بجروح خطيرة في 7 تشرين الاول، وأظهر أن ساعده الأيسر مبتور من تحت الكوع مباشرة. (سكاي نيوز)