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عربي-دولي

بعد الحظر الأميركي.. رئيس "تيك توك" يتوعّد بالطعن

Lebanon 24
25-04-2024 | 01:44
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بعد القرار الأميركي بحظر "تيك توك"، تعهد شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك، بالطعن أمام القضاء في القانون الأميركي الجديد.

وقال زي تشيو في رسالة مصورة: "اطمئنوا، لن نذهب إلى أي مكان"، مؤكدا "أننا سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا".
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وأضاف: "لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم".

وتابع: "قد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فالعديد من الذين رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي".

كما وصف زي تشيو هذه الخطوة بأنها “مثيرة للسخرية” بالنظر إلى أن "حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم الأميركية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

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