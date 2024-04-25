ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، تصاعدت التوترات على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان بشكل كبير. ورغم أن تركيز العالم تحول الآن نحو إيران، فإن التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل تزيد بشكل كبير من احتمالات الصراع، أو حتى الحرب الشاملة، بين حزب الله وإسرائيل. إذاً، بهدف منع التصعيد الإقليمي، يجب على الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا، مضاعفة جهودها الدبلوماسية لتجميد صراع إسرائيل مع حزب الله. ومع ذلك، يجب أن تركز هذه الجهود أولاً على الضغط من أجل إنهاء الصراع في غزة".

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وبحسب المجلة، "منذ 7 تشرين الأول، سعت طهران إلى جني فوائد استراتيجية من العمليات الإسرائيلية في غزة. وقد حاولت إيران توسيع دعمها بين العرب السنة الغاضبين من الدمار والخسائر الفادحة في أرواح الفلسطينيين في غزة، وممارسة نفوذ أكبر على النتيجة السياسية للصراع في غزة، كما وسعت إلى تعميق تعاونها مع روسيا في سوريا، حيث تكثفت الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية. لكن يبدو أن تصرفات طهران تمت معايرتها بعناية لمنع نشوب حرب شاملة. فإيران لا ترغب في رؤية إسرائيل تدمر أصولها الإقليمية".

وتابعت المجلة، "إن صراعاً خطيراً مع إسرائيل يلحق أضراراً كبيرة بحزب الله من شأنه أن يدمر خط الدفاع الأول لإيران في أي صراع مستقبلي مع تل أبيب. قبل السابع من تشرين الأول، كان موقف إيران الإقليمي هو الأقوى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، وكان التقارب مع المملكة العربية السعودية، الذي أُعلن عنه في آذار 2023، يعني أنه لأول مرة منذ الثمانينيات، اتفق البلدان على ضرورة منع المزيد من الصراع في المنطقة. قبل السابع من تشرين الأول، كانت هناك هدنة هشة بين حزب الله وإسرائيل، وهي عبارة عن ردع متبادل غير رسمي أدى إلى إبقاء الحدود اللبنانية - الإسرائيلية هادئة نسبياً. وحتى عندما كثفت إسرائيل هجماتها بعد السابع من تشرين الأول، كان رد فعل حزب الله الأولي حذراً. وحتى لو انتصر حزب الله في الصراع مع إسرائيل، فإن قادة الجماعة يدركون أنهم سينتصرون داخل دولة تحولت إلى أنقاض".

تغير المناخ

وبحسب المجلة، "مع ذلك، فإن ميزان المصالح الذي دفع إيران عمومًا إلى ضبط النفس بدأ يتغير، فقد كانت الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق بمثابة تجاوز صارخ. في غضون ذلك، تحاول إسرائيل استعادة قوة الردع الأمنية لديها بعد هجوم حماس. لقد تعلمت أيضاً، على مدى الأشهر الستة الماضية، أنها تستطيع تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق وتسوية أجزاء كبيرة من غزة بالأرض، مما يؤدي إلى خسارة مروعة في الأرواح مع مقاومة قليلة نسبياً من الغرب. وربما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المحاصر سياسيا، إلى توسيع الصراع إلى لبنان لدعم موقفه الداخلي. ومن الممكن أن تؤدي حرب أوسع نطاقاً ضد لبنان إلى إعادة تركيز الانتباه بعيداً عن الخرق الأمني الهائل الذي أدى إلى السابع من تشرين الأول، والكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة. وحتى الآن، ساعد الضغط الدبلوماسي الأميركي على إسرائيل في منع حرب غزة من التوسع إلى صراع شامل مع لبنان.لكن إسرائيل تشعر بالجرأة، ولم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستهاجم لبنان، بل متى".

توقعات العاصفة

وبحسب المجلة، "أي هجوم إسرائيلي شامل على لبنان قد يشمل إما غزواً برياً محدوداً أو كاملاً، فضلاً عن عمليات قصف جوي موسعة تستهدف المناطق المدنية. وأشارت العديد من التقييمات التي أجرتها المخابرات الأميركية والإسرائيلية خلال الأشهر الستة الماضية إلى أنه إذا اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة ستتكبد خسائر كبيرة في بنيتها التحتية العسكرية والمدنية.ومن المرجح أن يجذب الهجوم مجموعات وشركاء آخرين تابعين لإيران بطريقة أكثر تنسيقًا من الهجوم الإسرائيلي على حماس.ومن شبه المؤكد أن التصعيد الإقليمي الأشمل سيؤدي إلى مزيد من الهجمات من قبل حلفاء إيران ضد القوات الأميركية المتمركزة في العراق والأردن وسوريا. وقد تؤدي مثل هذه الهجمات بدورها إلى ردود فعل أكثر فتكا من جانب الولايات المتحدة. ومن غير المرجح أن تتورط الصين وروسيا بشكل مباشر في صراع متصاعد في الشرق الأوسط، ولكن من غير المحتمل أن تفعلا الكثير لمنع ذلك أيضاً".

وتابعت المجلة، "لقد أصبحت شعوب الشرق الأوسط الآن على مفترق طرق، بعد أن شعرت بالفزع إزاء احتمالات اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكنها فقدت الثقة في التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض. وكان الدمار الذي لحق بغزة سبباً في تعميق الكراهية تجاه إسرائيل، والهجوم على لبنان لن يؤدي إلا إلى تعزيز الدعم الشعبي لإيران وشركائها من غير الدول".

العلاج بالكلام

وبحسب المجلة، "لقد أدت التصعيدات التي وقعت في شهر نيسان بين إيران وإسرائيل إلى جعل المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أكثر صعوبة. ومع ذلك، تظل إيران مترددة في الدخول في صراع أكبر من شأنه أن يلحق الدمار بمكانتها الإقليمية أو بهدفها المتمثل في الحد من نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي نهاية المطاف، فإن التطور الأكثر احتمالاً لمنع التصعيد هو أن تمضي المفاوضات حول صفقة لبنانية جنباً إلى جنب مع وقف إطلاق النار في غزة. ومن عجيب المفارقات هنا أن وقف إطلاق النار هذا قد يؤدي أيضاً إلى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إذا رأت إسرائيل أن إنهاء الأعمال العدائية في غزة يشكل فرصة لإعادة تركيز اهتمامها شمالاً. ومن أجل احتواء انتشار الصراع، فمن الأهمية بمكان أن تحول الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من القوى الغربية انتباهها نحو المفاوضات بين حزب الله وإسرائيل فور بدء أي وقف لإطلاق النار في غزة".

وختمت المجلة، "مع تزايد خطر نشوب حرب إقليمية موسعة، تتزايد أيضاً الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب في غزة، والتفاوض بشأن النزاعات حول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإقامة عملية سياسية جادة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير الكامل. وما لم تظل المفاوضات على رأس الأولويات، فإن الطموحات العنيفة التي يتبناها المتشددون في كل من إيران وإسرائيل سوف تكون لها الغلبة".

