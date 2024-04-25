في هذه الحالة.. حماس ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي

أكد مسؤول كبير في حركة حماس، أن "الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل".

وقال القيادي في حماس خليل الحية، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "الحركة ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي، في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967".

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ولفت الحية إلى أن "حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية".



وأضاف: "حماس ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967. إذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".

واستشهد بـ"تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم، ماذا فعلت هذه القوى؟ لقد تحولت إلى أحزاب سياسية، وتحولت القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى الجيش الوطني".



وجاءت تصريحات الحية في مقابلة أجريت الأربعاء، وسط جمود مستمر منذ أشهر في محادثات وقف إطلاق النار.



ويعد مقترح نزع السلاح بمثابة تحول كبير من جانب حماس، التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إلى "تدمير إسرائيل".



لكن إسرائيل، التي تعهدت بالقضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 تشرين الازل، من غير المرجح أن تفكر في مثل هذا السيناريو.



وتعارض القيادة الإسرائيلية الحالية بشدة إنشاء دولة فلسطينية، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن على مشروع قرار لقيام دولة فلسطينية، رغم دعواتها المستمرة إلى حل الدولتين. (سكاي نيوز)