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عربي-دولي

في رفح.. استشهاد صحفي جديد بقصف إسرائيلي

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:32
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أفادت قناة "الجزيرة" بأن الصحفي محمد بسام الجمل، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق رفح.
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