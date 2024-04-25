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عربي-دولي
في رفح.. استشهاد صحفي جديد بقصف إسرائيلي
Lebanon 24
25-04-2024
|
02:32
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أفادت قناة "الجزيرة" بأن الصحفي محمد بسام الجمل، استشهد متأثرا بجروح أصيب بها إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق رفح.
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