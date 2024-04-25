جدّدت تحذيراتها من الهجمات الإرهابية.. أميركا قد تشهد هجوماً داعشياً!

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جددت الولايات المتحدة تحذيراتها من الهجمات الإرهابية، وقد أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، أن القلق يتزايد من احتمال وقوع هجوم شبيه بما حصل في موسكو الشهر الماضي، والذي تبناه داعش خراسان.وكرر راي في مقابلة مع شبكة "أن بي سي"، أمس الأربعاء، ما سبق أن قاله مؤخرا من أن التهديد الإرهابي ارتفع منذ 7 تشرين الأول، لافتاً إلى وجود عناصر منفردة أو مجموعات صغيرة أصبحت متطرفة في الداخل الأميركي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.كما أشار إلى تزايد المخاوف من وقوع هجوم إرهابي منسق في مكان عام، بعدما استبعد مسؤولو المخابرات على مدى العقد الماضي مثل هذا الاحتمال.وكان الهجوم الذي نفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضا عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "كروكوس سيتي" الذي يبعد نحو 20 كيلومترا من الكرملين، أواخر الشهر الماضي، أدى إلى مقتل نحو 150 شخصاً، وإصابة 285.فيما دفع هذا الهجوم الذي تبناه داعش عددا من الحكومات الأوروبية إلى رفع مستويات التأهب الأمني تحسباً لهجمات مماثلة على أراضيها. (العربية)