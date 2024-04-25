مصرية أشعلت نار الاحتجاج بجامعة كولومبيا.. ومدتها في أميركا

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جاء في "العربية": "شرارة" غضب انتقلت من جامعة إلى أخرى في الولايات المتحدة منذ يوم الخميس الماضي، حينما ألقت الشرطة القبض على 108 متظاهرين لأجل غزة في جامعة كولومبيا.ويبدو أن القرار الذي اتخذته رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، باستدعاء قسم شرطة نيويورك لإبعاد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من الحرم الجامعي الأسبوع الماضي، أثار موجة تظاهرات حادة اندلعت في جامعات نيويورك، وفقا لطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المدينة، وانتقلت حتى لجامعات أخرى في الأيام الأخيرة.فقد اندلعت احتجاجات مماثلة في جميع أنحاء البلاد، من جامعة نيويورك، وييل، إلى جامعة إلينوي وخارجها غربا، إلى جامعة واشنطن، حتى كاليفورنيا، وبيركلي، وجامعة جنوب كاليفورنيا، التي أغلقت أبوابها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بسبب تزايد المظاهرات.إلا أن الحكاية بدأت من المخيم الذي أقيم في جامعة كولومبيا يوم الـ17 نيسان الجاري، وهو اليوم الذي تم فيه استجواب شفيق حول "معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي من قبل لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون. فواجهت رئيسة الجامعة ذات الأصول المصرية، أسئلة حول تعاملها مع "معاداة السامية" في الحرم الجامعي بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول إلى جانب عضوين من مجلس أمناء جامعة كولومبيا ورئيس فريق العمل المعني بـ"معاداة السامية".وفي اليوم التالي، طلبت شفيق من الشرطة إخلاء المعسكرين حيث تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر. فيما أوضحت إحدى الطالبات وتدعى راشيل، 19 عاماً، أن "هذا القرار كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن الطلاب شعروا بالفعل بالقمع والرقابة بشكل لا يصدق من قبل رئيسة الجامعة"، حسب ما نقلت شبكة "أن بي سي".إلا أن الأمور لم تقف هُنا، حيث ألهم طلاب كولومبيا زملاءهم في جميع أنحاء البلاد للقيام بنفس الشيء، وامتدت الاحتجاجات المؤيدة لغزة إلى جامعات أخرى.وقال أليكس، وهو طالب يهودي في جامعة ميشيغان وهو جزء من الحركة المؤيدة للفلسطينيين، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط خوفاً من الانتقام أيضاً: "الأمر يتعلق بالتضامن.. لدينا كليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. الأمة تؤدي عملاً متزامنا لأننا نعمل معا.. هذه حركة جماعية تتجاوز بكثير الولايات المتحدة".وفي جامعة تكساس أيضاً، حاول المتظاهرون ضد الحرب في غزة إقامة معسكرات لإظهار معارضتهم للصراع.ووصف رئيس الجامعة في أوستن ذاك اليوم بأنه "يوم مليء بالتحديات"، لكنه أكد أنه لن يُسمح للمتظاهرين بانتهاك قواعد الجامعة وسياساتها.فيما أعلنت الشرطة اعتقال 34 شخصا على الأقل في جامعة تكساس في أوستن. كذلك قالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم القبض على حوالي 50 شخصا حتى الآن في جامعة جنوب كاليفورنيا بعد أن رفض المتظاهرون مغادرة الحرم الجامعي المركزي.وشهدت جامعات أخرى احتجاجات مماثلة منها جامعة براون في مدينة بروفيدنس، وجامعة ميشيغان في مدينة آن أربور، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كمبريدج وجامعة كاليفورنيا بوليتكنك في مدينة هومبولت. (العربية)