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عربي-دولي

السيسي يحدد "ثوابت مصر" تجاه القضية الفلسطينية

Lebanon 24
25-04-2024 | 04:28
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على "موقف بلاده الواضح منذ اللحظة الأولى"، في حرب إسرائيل المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.
وشدد السيسي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء، على موقف مصر "الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي".
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كما أكد على "موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.
وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة "دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".
واعتبر أن "كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها، بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها".
وفي وقت سابق من الأربعاء، حذر السيسي من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وسط تقارير عن قرب اجتياح بري إسرائيلي للمدينة.
وقال السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، إن أي عملية عسكرية في رفح "ستسفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وكذا على السلم والأمن الإقليميين". (سكاي نيوز)
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