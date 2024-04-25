منذ الصباح، وفي ثالث أيام عيد الفصح اليهودي، ووسط تضييقات على المصلين الفلسطينيين، تواصل اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال، للمسجد الأقصى.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: "إن 900 مستوطن متطرف اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ضمن مجموعات متتالية واستفزازية، وضمن إجراءات مشددة وقيود على دخول المصلين من قبل شرطة الاحتلال".

تغطية صحفية: "مشاهد توثق منع قوات الاحتلال للمرابطة نفيسة خويص من التواجد بمحيط المسجد الأقصى" pic.twitter.com/ecp6A8CJGk — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 25, 2024 Advertisement وأشارت أوقاف القدس، إلى أن شرطة الاحتلال، لاحقت المرابطين والمصلين في طريق باب السلسلة ومنعتهم من التواجد في المكان.

وأدى المستوطنون، صلوات وطقوسا تلمودية، عند باب القطانين وفي باحات المسجد الأقصى، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في البلدة القديمة وعلى بوابات المسجد الأقصى وعرقلت دخول المصلين إليه.