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عربي-دولي
هل غادر قادة "حماس" قطر؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
05:33
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نفى نائب رئيس "حماس" في قطاع غزة خليل الحية أن يكون هناك انتقال دائم للمكتب السياسي للحركة من قطر، وأكد أن "حماس" تريد أن ترى دولة قطر مستمرة في دورها وسيطا في المفاوضات الجارية.
وجاءت تصريحات الحية في مقابلة مع "أسوشيتد برس" بعد أن غادر معظم القادة السياسيين في حماس، الذين كانوا يقيمون سابقا في قطر، الدولة الخليجية الأسبوع الماضي واتجهوا إلى تركيا، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي. (روسيا اليوم)
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