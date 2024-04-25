تحذير عاجل... نصف سكان العالم مُعرّضون للإصابة بأمراض خطيرة

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حذر علماء من أن أكثر من نصف سكان العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، مثل الملاريا وحمى الضنك، بحلول نهاية القرن.ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن الخبراء قولهم إن تفشي الأمراض التي ينقلها البعوض، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، سيحدث في أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة.وفي بريطانيا، تظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي أن إصابات الملاريا "المستوردة" تجاوزت في العام الماضي ألفي حالة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.وأشارت إلى أن هناك 2004 حالات إصابة بالملاريا مؤكدة في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية عام 2023 بعد السفر إلى الخارج، مقارنة بـ1369 حالة في عام 2022.ويرتبط هذا الارتفاع، وفقا للوكالة، بعودة ظهور الملاريا في العديد من البلدان وارتفاع وتيرة السفر إلى الخارج بعد إزالة القيود الوبائية، التي فرضت بسبب فيروس كورونا.من جهة أخرى، زاد عدد حالات حمى الضنك المبلغ عنها لدى منظمة الصحة العالمية في كل أنحاء العالم بعشرة أضعاف في العقدين الماضيين، وذلك من 500 ألف حالة عام 2000 إلى أكثر من 5 ملايين حالة في 2019.وقد غزا البعوض الذي يحمل حمى الضنك 13 دولة أوروبية منذ عام 2000، مع انتشار محلي للمرض في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في 2023.وفي هذا الصدد، أوضحت الأستاذة في المعهد الكتالوني للأبحاث والدراسات المتقدمة في إسبانيا راشيل لوي: "الاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ يعني أن نواقل الأمراض التي تحمل وتنشر الملاريا وحمى الضنك يمكن أن تجد موطنا لها في المزيد من المناطق. المناطق التي من المرجح أن يكون الناس فيها ضعفاء من الناحية المناعية، التي لا تتوفر على أنظمة صحية جيدة".وأضافت: "الحقيقة القاسية هي أن المواسم الحارة الطويلة ستوسع النافذة الموسمية لانتشار الأمراض التي ينقلها البعوض وتشجع التفشي المتكرر للأمراض بشكل متزايد". (سكاي نيوز)