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عربي-دولي

لإنهاء الانقسام.. حماس وفتح يجتمعان غداً في بكين

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:15
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بعدما أكد خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس أن الأخيرة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة خمس سنوات أو أكثر مع إسرائيل، والتخلي عن أسلحتها والتحول إلى حزب سياسي إذا أقيمت دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، من أجل تشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية، يبدو أن لقاء قريبا قيد التحضير.
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فقد أعلنت مصادر فلسطينية أن حركتي حماس وفتح ترتبان اجتماعاً بينهما لنقاش ما يجري، وفقا لوكالة "أنباء العالم العربي".

وأضافت أن الاجتماع سيكون غدا في بكين. كما تابعت أن الاجتماع لمناقشة إنهاء الانقسام الداخلي.

كما كشفت أن الاجتماع سيشارك فيه عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وسمير الرفاعي، والقياديان في حركة حماس موسى أبو مرزوق وحسام بدران.

وبحسب المصادر، فإن الملف الرئيسي الذي سيتم بحثه هو إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. (العربية) 

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