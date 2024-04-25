31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"عداوة" بين إسرائيل و "تيك توك".. ما السبب وماذا حصل؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أن المسؤولين الإسرائيليين يناقشون إجراءات للتعامل مع "معاداة السامية والمحتوى المناهض لبلادهم"، على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مسؤولين بارزين في وزارة الخارجية عقدوا مؤخراً اجتماعا لمناقشة المقترحات المحتمل تطبيقها، لمحاربة ما اعتبروه "محتوى مناهضا لإسرائيل" في "تيك توك".
Advertisement
وتضمنت المقترحات "تقييد الوصول إلى المنصة داخل إسرائيل أو احتمال حظرها بالكامل، في حال فشلها في تعزيز الشفافية والحد من المحتوى المعادي للسامية".
كذلك، تمت مناقشة "إمكانية منع موظفي الحكومة الإسرائيلية من استخدام التطبيق" الصيني، الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم.
ونقل المصدر عن أحد المشاركين قوله في الاجتماع: "المحتوى المناهض لإسرائيل يحظى بانتشار واسع النطاق، على عكس المحتوى المؤيد لنا، الذي تتم إزالته بسرعة بواسطة المنصة نفسها".
وأضاف أن "الخطر الكامن في نشاط المنصة لا يقتصر فقط على إسرائيل أو اليهود في أنحاء العالم، بل هو خطر على العالم الحر".
وينفي "تيك توك" بشدة الاتهامات الإسرائيلية، واجتمع مسؤولوه في أكثر من مناسبة مع مجموعات يهودية لمناقشة هذه المخاوف.
كما كشف تطبيق الفيديوهات الشهير، في وقت سابق، أن خوارزمية التوصية الخاصة به "لا تنحاز" لأي قضايا معينة.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
14:00 | 2024-04-24
24/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا حرام شو صايرلها".. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر وتستفز الجمهور! (فيديو)
Lebanon 24
"يا حرام شو صايرلها".. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر وتستفز الجمهور! (فيديو)
03:00 | 2024-04-25
25/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السوريين.. ماذا قرّر أصحاب "الشقق"؟
Lebanon 24
بشأن السوريين.. ماذا قرّر أصحاب "الشقق"؟
01:45 | 2024-04-25
25/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما حصل مع سيارة لـ"قوى الأمن" في جبيل!
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما حصل مع سيارة لـ"قوى الأمن" في جبيل!
14:02 | 2024-04-24
24/04/2024 02:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
Lebanon 24
ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
02:30 | 2024-04-25
25/04/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:25 | 2024-04-25
أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء هولندا الحرب على غزة
12:05 | 2024-04-25
الحوثي يهدد: هجماتنا ستتوسع في المحيط الهندي
12:01 | 2024-04-25
بمشاركة 4 دول.. الأردن ينفّذ إنزالا للمساعدات فوق غزة
11:48 | 2024-04-25
اعتقال مسؤوليَن من "داعش" شمال سوريا (صورة)
11:30 | 2024-04-25
الصومال: مقتل 70 عنصراً من "حركة الشباب" وسط البلاد
11:10 | 2024-04-25
حماس تردّ على بيان "18 دولة": لا قيمة له
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
25/04/2024 19:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
25/04/2024 19:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
25/04/2024 19:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24