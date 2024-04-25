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إنقطاع الإنترنت في رفح

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:21
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أفادت "روسيا اليوم"، عن إنقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة جدا في مدينة رفح.
 
 
ولم يتمّ تحديد السبب الذي أدّى إلى انقطاع الإنترنت في المدينة.

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