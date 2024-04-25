Advertisement

عربي-دولي

قائد الجيش الإيراني: لا نريد توسيع نطاق الحرب وسنردّ بقوة على أي اعتداء

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:14
A-
A+
Doc-P-1191798-638496483987816822.jpg
Doc-P-1191798-638496483987816822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن إيران لا تريد توسيع نطاق الحرب ولكنها سترد بقوة على أي اعتداء.
 
وفي تصريحات سابقة له، علق موسوي يوم 19 نيسان الجاري، على الهجوم الذي تعرضت له القاعدة الجوية في أصفهان، مؤكداً أن إسرائيل اختبرت بوقت سابق ردة فعل طهران على تهديداتها.
Advertisement

وأكد أن "أصوات الانفجارات التي سمعت في أصفهان نجمت عن إطلاق النار على أجسام طائرة"، مؤكدا أن الجيش كان يقظا".

وأضاف قائد الجيش الإيراني أن "الكيان الإسرائيلي اختبر سابقاً ردة فعلنا على تهديداته"، في إشارة إلى الهجوم بالصوراريخ والمسيرات الذي نفذته طهران مؤخراً على جنوب إسرائيل ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-04-25
12:05 | 2024-04-25
12:01 | 2024-04-25
11:48 | 2024-04-25
11:30 | 2024-04-25
11:10 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24