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عربي-دولي

تنبيه إلى المصريين... غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:40
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تبدأ مصر تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري لهذا العام اعتبارا من 31 أيار المقبل، فيما تبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي يوم 2 حزيران. 

وفي هذا الصدد، كشف مصدر في غرفة شركات السياحة عن التأشيرات الممنوعة أداء الحج من خلالها هذا الموسم، وهي كالآتي:
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- تأشيرة الزيارة.

- التأشيرة السياحية.

- تأشيرة العمل.

- تأشير المرور "الترانزيت".

- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)

وأوضح المصدر أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات. (روسيا اليوم)
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