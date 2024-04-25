تنبيه إلى المصريين... غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات

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تبدأ مصر تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري لهذا العام اعتبارا من 31 أيار المقبل، فيما تبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي يوم 2 حزيران.وفي هذا الصدد، كشف مصدر في غرفة شركات السياحة عن التأشيرات الممنوعة أداء الحج من خلالها هذا الموسم، وهي كالآتي:- تأشيرة الزيارة.- التأشيرة السياحية.- تأشيرة العمل.- تأشير المرور "الترانزيت".- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)وأوضح المصدر أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات. (روسيا اليوم)