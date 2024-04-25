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إقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:45
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تراجعت الأسهم الأوروبية، بعد أرباح متباينة من شركات كبرى مثل نستله ودويتشه بنك.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24 بالمئة، متأثرا بخسائر في قطاعات المواد الغذائية والمشروبات والسلع الصناعية.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد توقعات إيرادات مخيبة للآمال من عملاقة منصات التواصل الاجتماعي الأميركية ميتا الليلة الماضية.
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ونزل سهم شركة إس.تي.مايكرو إليكترونيكس 2.9 بالمئة بعد أن خفضت الشركة المصنعة للرقائق توقعات مبيعات العام بأكمله. وهوى سهم الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق بي.إي سيمي كونداكتورز الهولندية نحو ثلاثة بالمئة بعدما أخفقت في تحقيق توقعات الربع الأول.

وخسر سهم شركة نستله أربعة بالمئة لعدم تحقيق أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم تقديرات نمو المبيعات الذاتية المتوقعة في الربع الأول.

وتراجع سهم دويتشه بنك 0.7 بالمئة، بينما ارتفع سهم بي.إن.بي باريبا بعد أن سجل أكبر المقرضين في منطقة اليورو أرباحا قوية في الربع الأول. (سكاي نيوز)

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