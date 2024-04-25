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عربي-دولي

حدثٌ غير مسبوق وسط إسرائيل.. بث فيديو لأسير لدى "القسام" أمام وزارة الحرب!

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:45
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بثت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى كتائب "القسام" هيرش غولدبيرغ بولين، مقطع فيديو للأخير على شاشة كبيرة، أمام مبنى وزارة الحرب الإسرائيلية.
 
وكان المقطع الذي تم عرضه علناً بثته "القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم أمس الأربعاء، الأمر الذي شكل حدثاً غير مسبوق. 
 
وهذه المرة الأولى التي يبث فيها إصدار لكتائب القسام، على الملأ في أوساط إسرائيل، وبالتحديد قبالة وزارة الحرب، في ظل حظر النشر الذي تفرضه الرقابة العسكرية على الرسائل التي تخرج عن المقاومة الفلسطينية.

وتم تشغيل رسالة الأسير بولين، والذي يحمل الجنسية الأميركية، بصوت مرتفع، أمام المارة وسط تل أبيب.

وكان الأسير اتهم نتنياهو وأعضاء حكومته، بالمسؤولية عن بقائه في الأسر، وظهر بيد مقطوعة في الفيديو، بعد إصابة تعرض لها خلال عملية طوفان الأقصى، قبل قاعدة رعيم العسكرية بمحيط غزة.

وأشارت عائلة الأسير، إلى أن المقطع كان دليل حياة واضح لابنها، وبعد بثه أمس بساعات، خرجت تظاهرة كبيرة، أمام مقر وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، وحاصرتها خلال تواجد وزيرها المتطرف ايتمار بن غفير بداخلها، والذي هاجمه المتظاهرون، ولم يتمكن من مغادرة المكان، إلا بحراسة مشددة.
 
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