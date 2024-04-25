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عربي-دولي
مجلة أوروبية تهاجم رئيس وزراء دولة كبرى.. "ماذا يُدخن؟" (صورة)
Lebanon 24
25-04-2024
|
06:56
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وجّهت مجلة "الأوروبي الجديد" جُملة من الانتقادات لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، فيما استفسرت: ماذا يدخن؟ وذلك بعد دعواته لحظر التدخين للأجيال القادمة وسط انقسام داخل حزبه.
ووضعت المجلة صورة لسوناك أثناء قيامه بالتدخين غلافاً لعددها الجديد، وأوضحت أنه "عندما يقول ريشي سوناك إن البلاد قد تجاوزت المنعطف، فالشيء الوحيد المتبقي الذي يجب طرحه هو.. ما الذي يدخنه؟".
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وأضافت: "رأى رئيس الوزراء أن حظر السجائر هو فرصته الأخيرة لكتابة إرث إيجابي، فيما أدى ذلك إلى المزيد من الفوضى والانقسام في حزب المحافظين".
وفي السياق نفسه، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بمنع بيع كل أنواع التبغ لكل من ولد منذ 2009، كما يهدف أيضا القانون إلى الحد من الدعايات الجذابة للسجائر الإلكترونية.
كذلك، أكد سوناك اتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للأطفال، بالقول إنه "يجب بذل المزيد من الجهود لتقييد توفرها للأطفال دون سن الـ18 عاما".
وكان عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، قد أعلنوا أن مشروع هذا القانون الذي سيجعل بيع منتجات التبغ أمرا غير قانوني لشريحة محددة، لكنه لن يمنع التدخين بالمطلق.
من جهتها، أعربت الهيئات الطبية والجمعيات الصحية عن دعمها للقانون كخطوة إيجابية في معالجة "أكبر قاتل يمكن الوقاية منه في المملكة المتحدة"، إذ أظهرت دراسات أن "الأمراض المرتبطة بالتدخين تتسبب في وفاة حوالي 80 ألف شخص كل عام".
(عربي21)
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