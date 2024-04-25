بيلاروسيا تعلن نشر عشرات الأسلحة النووية الروسية

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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الخميس، إن "العشرات" من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في بلاده، بموجب اتفاق أعلنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.وقالت بيلاروسيا حليفة روسيا في يونيو الماضي إنها بدأت تسلم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفياتية.وأبرزت حينها أن استضافة الأسلحة النووية الروسية في بلادها "يهدف إلى ردع عدوان بولندا"، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). (سكاي نيوز عربية)