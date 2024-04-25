Advertisement

عربي-دولي

بيلاروسيا تعلن نشر عشرات الأسلحة النووية الروسية

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1191813-638496508473165966.png
Doc-P-1191813-638496508473165966.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الخميس، إن "العشرات" من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في بلاده، بموجب اتفاق أعلنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.
Advertisement

وقالت بيلاروسيا حليفة روسيا في يونيو الماضي إنها بدأت تسلم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفياتية.

وأبرزت حينها أن استضافة الأسلحة النووية الروسية في بلادها "يهدف إلى ردع عدوان بولندا"، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). (سكاي نيوز عربية) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-04-25
12:05 | 2024-04-25
12:01 | 2024-04-25
11:48 | 2024-04-25
11:30 | 2024-04-25
11:10 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24