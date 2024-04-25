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عربي-دولي

قصّة حزينة جدّاً.. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء!

Lebanon 24
25-04-2024 | 08:08
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خيّم الحزن على الأردن بعد رحيل 3 شبان يعملون في محل لتركيب خيم الأفراح في منطقة وادي موسى جنوبي الأردن، بعد أن كانوا متوجهين لتجهيز أحد الأعراس، لتنقلب مركبتهم ويتوفوا على الفور ليعودا إلى أهاليهم بأكفان بيضاء.
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ووفق المعلومات، فإن الشبان هم عواد محمد عواد المحاميد من مواليد 1996، وياسر محمد صديق يونس من مواليد 1986 ويحمل الجنسية المصرية، والشاب حمزة سليمان الشمري من مواليد 1996.
 
وكان آخر ما كتبه الشاب الراحل حمزة سليمان الشمري قبل ساعات قليلة من رحيله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مختصر هذه الحياة ما قاله جبريل عليه السلام، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقة واعمل ما شئت فإنك مجزى به". (العربية)

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