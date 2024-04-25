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عربي-دولي

خطوة قامت بها إسرائيل.. هل اقترب موعد الهجوم؟

Lebanon 24
25-04-2024 | 08:10
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رغم كل التحذيرات الدولية والجهود المصرية لثني إسرائيل عن شن أي عمليات برية أو اجتياح لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فقد أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش سحب اليوم أحد ألويته من قطاع غزة للاستعداد لعمليات من بينها الهجوم البري الوشيك في رفح بجنوب القطاع، وفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل".
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وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش قرر استبدال لواء "ناحال" ليحل محله اثنان من ألوية الاحتياط في وسط قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أمس الأربعاء، أن الجيش يستعد لاجتياح مدينة رفح قريبا جدا.

تأتي تلك التحركات تزامنا مع مباحثات إسرائيلية تجري الآن لبحث مبادرة مصرية قدمتها القاهرة لرئيس الأركان ورئيس الشاباك الإسرائيليين خلال زيارتهما القاهرة، أمس الأربعاء، تقضي بتجميد كامل ونهائي لاقتحام مدينة رفح مقابل تحريك مفاوضات الأسرى من جديد.
 
وأضافت مصادر "العربية"، بأن المبادرة شملت أيضاً استكمال ما توقف من نقاط عالقة تقتضي الإسراع بتحريك الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين بنفس صيغة اتفاق باريس للمراحل الثلاث، على أن تكون كل هدنة 6 أسابيع، أو عبر مرحلتين فقط، كل مرحلة تعادل 10 أسابيع.

كما نقلت مصر لإسرائيل وفق المصادر، اقتراحا من حماس بوقف كامل لإطلاق النار لمدة لا تقل عن سنة، مقابل تجميد أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

كذلك اشترطت الحركة وضع خريطة طريق سياسية لتحرك عربي ودولي لإقامة دولة فلسطينية عبر ترتيبات يتفق عليها وضمانات أميركية ودولية مقبولة، ووفق جدول زمني يتفق عليه لا يتجاوز 18 شهراً.

وكشفت المصادر أيضاً أن إسرائيل ستقوم بدراسة الأفكار والاقتراحات المصرية، على أن يتم التشاور حولها خلال اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي الكابينت ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر. (العربية) 
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