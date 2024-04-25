لقصف روسيا... ما هي الصواريخ التي نقلتها أميركا سرّاً إلى أوكرانيا؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تسلمت سرا أكثر من 100 صاروخ ATACMS بعيدة المدى من الولايات المتحدة.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إنّ هذه الصواريخ جاءت ضمن حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون دولار في آذار واستخدمتها كييف في استهداف أراضي روسيا. (روسيا اليوم)

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