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عربي-دولي

سماع دويّ إنفجار... دخان يتصاعد من سفينة وجهات عسكرية تحميها

Lebanon 24
25-04-2024 | 08:44
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بعد ساعات على إعلان الجيش الأميركي تصديه لصاروخ أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن، أعلنت هيئة بحرية أنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجار قرب سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية.

فقد أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن قبطان سفينة أبلغ عن سماع دوي قوي وارتطام بالماء وتصاعد دخان من البحر على بعد 15 ميلا بجنوب غربي عدن.
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كما أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس" أن جهات عسكرية تساعد في حماية السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عدن.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها ضمن مهمة "أسبيدس" لحماية السفن والشحن في هذا الممر المائي المهم دولياً، استهدفت مسيّرة حوثية بالبحر الأحمر اليوم. (العربية)
 
 
 
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