بلينكن يدعو الصين إلى "منافسة اقتصادية صحية"

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين إلى "منافسة اقتصادية صحية" بين البلدين تخدم مصالحهما.وكتب بلينكن على موقع "إكس": "تحدثت مع رواد الأعمال الأميركيين بشأن التحديات والفرص التي يواجهونها في ممارسة الأعمال التجارية هنا في الصين. وشددت على أن الولايات المتحدة والصين من الممكن أن تستفيدا من المنافسة الاقتصادية السليمة، ولكن يجب أن تكون هذه المنافسة عادلة".كما نشر مقطع فيديو لدى وصوله إلى شنغهاي قال فيه إنه سيعمل على القضايا "التي تهم الشعب الأميركي"، ومن بينها مخدر "الفنتانيل" والمواد الأفيونية الاصطناعية، التي قال إنها "القاتل الرئيسي للأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-49 عاما".وأضاف أن الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما نهاية العام الماضي على التعاون لمنع وصول "الفنتانيل" وغيره من المكونات إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)