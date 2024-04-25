Advertisement

إقتصاد

بلينكن يدعو الصين إلى "منافسة اقتصادية صحية"

Lebanon 24
25-04-2024 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1191871-638496600268121347.jpeg
Doc-P-1191871-638496600268121347.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين إلى "منافسة اقتصادية صحية" بين البلدين تخدم مصالحهما.

وكتب بلينكن على موقع "إكس": "تحدثت مع رواد الأعمال الأميركيين بشأن التحديات والفرص التي يواجهونها في ممارسة الأعمال التجارية هنا في الصين. وشددت على أن الولايات المتحدة والصين من الممكن أن تستفيدا من المنافسة الاقتصادية السليمة، ولكن يجب أن تكون هذه المنافسة عادلة".
Advertisement

كما نشر مقطع فيديو لدى وصوله إلى شنغهاي قال فيه إنه سيعمل على القضايا "التي تهم الشعب الأميركي"، ومن بينها مخدر "الفنتانيل" والمواد الأفيونية الاصطناعية، التي قال إنها "القاتل الرئيسي للأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-49 عاما".

وأضاف أن الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما نهاية العام الماضي على التعاون لمنع وصول "الفنتانيل" وغيره من المكونات إلى الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-04-25
12:05 | 2024-04-25
12:01 | 2024-04-25
11:48 | 2024-04-25
11:30 | 2024-04-25
11:10 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24