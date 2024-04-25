Advertisement

عربي-دولي

الأسطول البحري الأميركي رصد أجساماً مجهولة... ماذا كشفت التحقيقات عنها؟

Lebanon 24
25-04-2024 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1191874-638496606888709870.jpg
Doc-P-1191874-638496606888709870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصدت سفن الأسطول البحري الأميركي أجساما طائرة مجهولة الهوية قادرة على التحرك بسهولة في الجو وفي مياه محيطات العالم على حد سواء.

ويعتقد البنتاغون أن هذا النوع الجديد من الأجسام الطائرة المجهولة يمكن أن يهدد الأمن البحري الأميركي.
Advertisement

وحسب صحيفة  Popular Mechanics، فإن العميد البحري الأميركي المتقاعد تيموثي غالوديت قال إن السفينة "أوماها" سجلت في 15 تموز 2019، باستخدام الرادار ما يسمى بـ"الأجسام المجهولة" قبالة ساحل سان دييغو.

وأظهرت مقاطع فيديو صوّرتها كاميرا للرؤية الليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء جسما يحوم على مسافة قصيرة فوق سطح المحيط الهادئ، ثم دخل الجسم الغريب الماء متناثرا. وسجلت الكاميرا أيضا مفاوضات بين البحارة الذين طلبوا إرسال مروحية من طراز MH-60 إلى موقع الحادث. وفي وقت لاحق، في 25 تموز، لاحظ البحارة على متن ثلاث سفن أميركية ظاهرة مماثلة.

ولم يتمكن التحقيق اللاحق الذي أجراه خبراء البنتاغون من تحديد طبيعة أو منشأ الظاهرة، ولكن تبين أن تسجيل الفيديو حقيقي. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-04-25
12:05 | 2024-04-25
12:01 | 2024-04-25
11:48 | 2024-04-25
11:30 | 2024-04-25
11:10 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24