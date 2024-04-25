الأسطول البحري الأميركي رصد أجساماً مجهولة... ماذا كشفت التحقيقات عنها؟

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رصدت سفن الأسطول البحري الأميركي أجساما طائرة مجهولة الهوية قادرة على التحرك بسهولة في الجو وفي مياه محيطات العالم على حد سواء.ويعتقد البنتاغون أن هذا النوع الجديد من الأجسام الطائرة المجهولة يمكن أن يهدد الأمن البحري الأميركي.وحسب صحيفة Popular Mechanics، فإن العميد البحري الأميركي المتقاعد تيموثي غالوديت قال إن السفينة "أوماها" سجلت في 15 تموز 2019، باستخدام الرادار ما يسمى بـ"الأجسام المجهولة" قبالة ساحل سان دييغو.وأظهرت مقاطع فيديو صوّرتها كاميرا للرؤية الليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء جسما يحوم على مسافة قصيرة فوق سطح المحيط الهادئ، ثم دخل الجسم الغريب الماء متناثرا. وسجلت الكاميرا أيضا مفاوضات بين البحارة الذين طلبوا إرسال مروحية من طراز MH-60 إلى موقع الحادث. وفي وقت لاحق، في 25 تموز، لاحظ البحارة على متن ثلاث سفن أميركية ظاهرة مماثلة.ولم يتمكن التحقيق اللاحق الذي أجراه خبراء البنتاغون من تحديد طبيعة أو منشأ الظاهرة، ولكن تبين أن تسجيل الفيديو حقيقي. (روسيا اليوم)