Advertisement

إقتصاد

بوتين: الناتج الإجمالي الروسي يُسجّل معدلات جيّدة

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1191896-638496638478433021.jpg
Doc-P-1191896-638496638478433021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى استمرار نمو الناتج الإجمالي الروسي بوتيرة جيدة.

وقال خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "بناء على نتائج العام الماضي سجل الناتج الروسي زيادة بنسبة 3.6%، فيما تظهر إحصائيات الأشهر الأولى من هذا العام أنه يواصل إظهار نمو جيد".
Advertisement

وأضاف أنه في كانون الثاني الماضي سجل الناتج الإجمالي نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وفي شباط 7.7%، وكان متوسط النمو خلال أول شهرين من العام 6%.

وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي يحقق وتائر جيدة وقوية، وهو أمر ملحوظ على مستوى سوق العمل. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:25 | 2024-04-25
12:05 | 2024-04-25
12:01 | 2024-04-25
11:48 | 2024-04-25
11:30 | 2024-04-25
11:10 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24