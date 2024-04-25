بوتين: الناتج الإجمالي الروسي يُسجّل معدلات جيّدة

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أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى استمرار نمو الناتج الإجمالي الروسي بوتيرة جيدة.وقال خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "بناء على نتائج العام الماضي سجل الناتج الروسي زيادة بنسبة 3.6%، فيما تظهر إحصائيات الأشهر الأولى من هذا العام أنه يواصل إظهار نمو جيد".وأضاف أنه في كانون الثاني الماضي سجل الناتج الإجمالي نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وفي شباط 7.7%، وكان متوسط النمو خلال أول شهرين من العام 6%.وأكد بوتين أن الاقتصاد الروسي يحقق وتائر جيدة وقوية، وهو أمر ملحوظ على مستوى سوق العمل. (روسيا اليوم)