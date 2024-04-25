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عربي-دولي

بلجيكا تعتزم استدعاء سفير إسرائيل لإدانة قتل موظف إغاثة

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:05
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أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب عزمها استدعاء سفير إسرائيل لدى بروكسل إلى مقر الوزارة لتبليغه بإدانة الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظف بالوكالة الفيدرالية للتنمية "إينابيل" في قطاع غزة.

 وقالت لحبيب في منشور على منصة إكس، الخميس، إن عبد الله نبهان الموظف بالوكالة الفيدرالية للتنمية "إينابيل"، قُتل في غارة إسرائيلية على غزة.

 وأعربت لحبيب عن تعازيها لعائلة نبهان وأقربائه، مضيفةً أن "قصف المناطق والسكان المدنيين مخالف للقانون الدولي".

 وأضافت بالقول: "سأستدعي السفير الإسرائيلي لإدانة هذا العمل غير المقبول، وأطالبه بتقديم تفسير لذلك".

( الأناضول)
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