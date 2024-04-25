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عربي-دولي
حماس تردّ على بيان "18 دولة": لا قيمة له
Lebanon 24
25-04-2024
|
11:10
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ردّت حماس على بيان صادر عن 18 دولة أبرزها الولايات المتحدة يجبرها على إطلاق سراح الأسرى بقولها "لا قيمة له".
وقال القيادي البارز في الحركة سامي أبو زهري، إن الحركة متمسكة بمطلبها بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، في إطار أي اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك".
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وأوضح أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لـ"رويترز"، إن الضغوط الأميركية على حماس "ليست لها قيمة".
وأصدر قادة 18 دولة بيانا مشتركا، يدعون فيه حركة حماس للإفراج فورا عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وقال نص البيان الذي نشره البيت الأبيض، الخميس، إن "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقا دوليا"، داعيا إلى "الإفراج فورا عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم وبينهم مواطنونا".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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