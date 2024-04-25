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الصومال: مقتل 70 عنصراً من "حركة الشباب" وسط البلاد

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:30
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أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، مقتل أكثر من 70 عنصرا من حركة الشباب وإصابة 30 آخرين في عمليات مشتركة نفذها الجيش بولاية غلمدغ وسط البلاد.

 وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "عمليات عسكرية مخططة نفذها الجيش الصومالي والأصدقاء الدوليين (لم يحددهم)، أدت إلى مقتل أكثر من 70 عنصراً من حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وإصابة 30 آخرين في غابة منطقة تبر موغي التابع لولاية غلمدغ".

 وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (صونا) أن القتلى "كانوا يتجمعون في 3 مراكز عسكرية واقعة في المنطقة، وكانوا من بين 150 مسلحا حسب المعلومات الاستخباراتية".

 ولفت إلى أن قوات الجيش تبحث عن ما تبقى من العناصر الذي لاذوا بالفرار إلى غابات المنطقة.

( الأناضول)
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